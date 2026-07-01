Erste Schätzungen: Tele2 (A) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Tele2 (A) präsentiert in der voraussichtlich am 16.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,86 SEK je Aktie gegenüber 1,73 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 1,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 7,39 Milliarden SEK gegenüber 7,26 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,06 SEK, während im vorherigen Jahr noch 6,61 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,34 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 29,89 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at