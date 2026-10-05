Tele2 AB Aktie
WKN DE: A1WY0D / ISIN: SE0005190220
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05.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tele2 (A) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Tele2 (A) stellt voraussichtlich am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,07 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tele2 (A) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 SEK in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,55 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,44 Milliarden SEK umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 14,95 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,61 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 30,37 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 29,89 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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