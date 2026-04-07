Erste Schätzungen: Tele2 (B) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tele2 (B) wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,77 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,26 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Tele2 (B) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 7,26 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,15 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 1,49 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,83 SEK im Vergleich zu 6,61 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 30,26 Milliarden SEK, gegenüber 29,89 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at