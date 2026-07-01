Erste Schätzungen: Tele2 (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tele2 (B) wird voraussichtlich am 16.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 1,87 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,73 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,39 Milliarden SEK – ein Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tele2 (B) 7,26 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,14 SEK im Vergleich zu 6,61 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 30,34 Milliarden SEK, gegenüber 29,89 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at