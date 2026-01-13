Tele2 AB Aktie
Erste Schätzungen: Tele2 (B) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tele2 (B) äußert sich voraussichtlich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,83 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,40 SEK je Aktie erzielt worden.
Tele2 (B) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,88 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,78 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,87 SEK, gegenüber 5,54 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 29,70 Milliarden SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 29,58 Milliarden SEK generiert worden waren.
