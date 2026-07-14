Telecom Italia Aktie

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WKN: 121865 / ISIN: US87927Y2019

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Telecom Italia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Telecom Italia wird sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 9,83 Prozent auf 4,13 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Telecom Italia noch 3,76 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,34 USD je Aktie, gegenüber 0,230 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 16,63 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 15,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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