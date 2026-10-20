Telecom Italia SPA Az nominativa Split Aktie
WKN DE: A42F4B / ISIN: IT0005712671
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Telecom Italia SPA Az nominativa Split vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Telecom Italia SPA Az nominativa Split wird voraussichtlich am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,100 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Telecom Italia SPA Az nominativa Split einen Gewinn von 0,010 EUR je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 3,61 Milliarden EUR gegenüber 3,38 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,184 EUR, gegenüber 0,100 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 14,42 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 13,73 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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