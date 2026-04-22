Telecom Italia Aktie
WKN: 121865 / ISIN: US87927Y2019
|
22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Telecom Italia vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Telecom Italia gibt voraussichtlich am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,000 USD je Aktie gegenüber -0,060 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 3,85 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 11,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Telecom Italia einen Umsatz von 3,45 Milliarden USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,247 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,230 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,44 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 15,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Telecom Italia SPAShs American Deposit Receipt Repr 10 Shs
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Telecom Italia vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Telecom Italia SPAShs American Deposit Receipt Repr 10 Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.