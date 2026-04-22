Erste Schätzungen: Telecom Italia vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Telecom Italia gibt voraussichtlich am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,000 USD je Aktie gegenüber -0,060 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 3,85 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 11,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Telecom Italia einen Umsatz von 3,45 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,247 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,230 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,44 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 15,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at