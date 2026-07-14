Telecom Italia Aktie

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WKN: 121866 / ISIN: US87927Y1029

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Telecom Italia zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Telecom Italia wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,104 USD je Aktie gegenüber -0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 9,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 4,13 Milliarden USD gegenüber 3,76 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,234 USD je Aktie, gegenüber 1,13 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 16,63 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 15,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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