Erste Schätzungen: Telefon LMEricsson (A) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Telefon LMEricsson (A) wird voraussichtlich am 14.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Telefon LMEricsson (A) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,37 SEK je Aktie gewesen.

Telefon LMEricsson (A) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54,13 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,13 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,56 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 8,53 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 227,09 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 236,68 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at