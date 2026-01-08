Erste Schätzungen: Telefon LMEricsson (A) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Telefon LMEricsson (A) präsentiert in der voraussichtlich am 23.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,95 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 36,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Telefon LMEricsson (A) 1,43 SEK je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Minus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 66,98 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72,91 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,99 SEK, gegenüber 0,010 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 234,45 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 247,88 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

