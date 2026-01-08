Erste Schätzungen: Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) öffnet voraussichtlich am 23.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,206 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 4,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 7,09 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,845 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,000 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 24,77 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 23,45 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at