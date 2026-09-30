Telefon AB L.M.Ericsson Aktie

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WKN: 765913 / ISIN: US2948216088

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30.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) wird voraussichtlich am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,141 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,60 Prozent auf 5,70 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) noch 5,91 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,562 USD, gegenüber 0,870 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 23,27 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,13 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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