Telefon AB L.M.Ericsson Aktie
WKN: 765913 / ISIN: US2948216088
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29.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) lädt voraussichtlich am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,135 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,44 Prozent auf 5,83 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) noch 5,81 Milliarden USD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,601 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,870 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,57 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 24,13 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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