Erste Schätzungen: Telefonica Brasil gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Telefonica Brasil wird voraussichtlich am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,220 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Telefonica Brasil im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,04 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 17,64 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,999 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,680 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 12,47 Milliarden USD, gegenüber 10,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at