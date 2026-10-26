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WKN DE: A2QHVM / ISIN: US87936R2058

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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Telefonica Brasil präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Telefonica Brasil wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,253 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,01 Prozent auf 3,13 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,947 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,680 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 12,41 Milliarden USD, gegenüber 10,67 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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