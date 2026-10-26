Telefonica Brasil Aktie
WKN DE: A2QHVM / ISIN: US87936R2058
|
26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Telefonica Brasil präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Telefonica Brasil wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,253 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,01 Prozent auf 3,13 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,947 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,680 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 12,41 Milliarden USD, gegenüber 10,67 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Telefonica Brasil SA (spons. ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Telefonica Brasil präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.07.26
|Ausblick: Telefonica Brasil mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.07.26
|Erste Schätzungen: Telefonica Brasil gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Telefonica Brasil vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Telefonica Brasil SA (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Telefonica Brasil SA (spons. ADRs)
|9,70
|-15,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.