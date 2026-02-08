Telefonica Brasil Aktie
Erste Schätzungen: Telefonica Brasil zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Telefonica Brasil wird voraussichtlich am 23.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,193 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,22 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,180 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 15,88 Prozent auf 2,89 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Telefonica Brasil noch 2,50 Milliarden USD umgesetzt.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,727 USD im Vergleich zu 0,630 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 11,04 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 10,36 Milliarden USD.
