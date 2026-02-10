Erste Schätzungen: Telefonica gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Telefonica wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,124 USD aus. Im letzten Jahr hatte Telefonica einen Verlust von -0,200 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Telefonica mit einem Umsatz von insgesamt 10,92 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,32 Prozent verringert.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,329 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,060 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 42,08 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 44,69 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at