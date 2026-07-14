Erste Schätzungen: Telefonica gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Telefonica öffnet voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass Telefonica im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,128 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,020 USD je Aktie gewesen.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 9,57 Milliarden USD gegenüber 9,97 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,94 Prozent.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,401 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,910 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 39,08 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 39,64 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at