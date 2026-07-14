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WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18

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Zahlen voraus 14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Telefonica mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Telefonica mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Telefonica gewährt einen Blick in die Bücher – was Experten von der Bilanz erwarten.

Telefonica äußert sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,110 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Telefonica mit einem Umsatz von insgesamt 8,33 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,79 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,30 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,344 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,810 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,57 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 35,12 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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28.11.25 Telefonica Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.02.25 Telefonica Buy Goldman Sachs Group Inc.
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