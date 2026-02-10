Erste Schätzungen: Telefonica öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Telefonica wird voraussichtlich am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,106 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,190 EUR erwirtschaftet worden.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 9,30 Milliarden EUR – das würde einem Abschlag von 13,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,70 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,282 EUR je Aktie, gegenüber -0,060 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 36,06 Milliarden EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 41,32 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

