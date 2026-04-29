Erste Schätzungen: Telefonica präsentiert Quartalsergebnisse

Telefonica lässt sich voraussichtlich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Telefonica die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,132 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Telefonica soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,58 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,525 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,910 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 40,39 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 39,64 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at