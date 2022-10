Erste Schätzungen: Telefonica stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Telefonica präsentiert in der voraussichtlich am 04.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,090 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Telefonica noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 8,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 10,12 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,30 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,362 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,420 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 39,15 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 39,28 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at