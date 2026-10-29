Telefonica Aktie

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WKN: 874715 / ISIN: US8793822086

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29.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Telefonica vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Telefonica wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,139 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 9,28 Prozent auf 9,50 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Telefonica noch 10,47 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,392 USD, gegenüber -0,910 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 38,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 39,64 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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