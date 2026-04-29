Telefonica Aktie

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WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18

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Prognosen der Experten 29.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Telefonica zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Telefonica zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bei Telefonica stehen Quartalszahlen an. Was Experten erwarten.

Telefonica öffnet voraussichtlich am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,113 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,240 EUR je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 10,89 Prozent auf 8,22 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,22 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,444 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,810 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 34,61 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 35,12 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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28.11.25 Telefonica Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.02.25 Telefonica Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.06.24 Telefonica Sell Deutsche Bank AG
13.06.24 Telefonica Neutral JP Morgan Chase & Co.
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