Erste Schätzungen: Telenor ASA (ADRS) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Telenor ASA (ADRS) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 16.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,222 USD aus. Im letzten Jahr hatte Telenor ASA (ADRS) einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Telenor ASA (ADRS) in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,92 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,93 Milliarden USD im Vergleich zu 1,97 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,13 USD aus. Im Vorjahr waren 0,490 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 7,87 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at