Telenor ASA Aktie

Telenor ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 592281 / ISIN: US87944W1053

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Telenor ASA (ADRS) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Telenor ASA (ADRS) wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,232 USD gegenüber 0,220 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Telenor ASA (ADRS) 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,93 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Telenor ASA (ADRS) 2,01 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD, gegenüber 0,490 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 7,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,37 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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