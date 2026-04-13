Erste Schätzungen: Telenor ASA (ADRS) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Telenor ASA (ADRS) präsentiert in der voraussichtlich am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,201 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 43,57 Prozent erhöht. Damals waren 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,91 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 7,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,78 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,970 USD im Vergleich zu 0,490 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 7,95 Milliarden USD, gegenüber 7,37 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at