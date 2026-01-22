Telenor ASA Aktie
WKN: 592281 / ISIN: US87944W1053
|
22.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Telenor ASA (ADRS) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Telenor ASA (ADRS) wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,200 USD. Dies würde einem Zuwachs von 66,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Telenor ASA (ADRS) 0,120 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,01 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 8,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Milliarden USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,831 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,24 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 7,94 Milliarden USD, gegenüber 7,43 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
