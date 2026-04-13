Telenor ASA Aktie
WKN: 591260 / ISIN: NO0010063308
|
13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Telenor ASA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Telenor ASA öffnet voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,92 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Telenor ASA einen Gewinn von 1,60 NOK je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 18,37 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Minus von 6,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,71 Milliarden NOK in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,34 NOK, gegenüber 5,14 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 76,71 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 76,55 Milliarden NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Telenor ASA
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Telenor ASA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.02.26
|Ausblick: Telenor ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Telenor ASA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Telenor ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Telenor ASA
Aktien in diesem Artikel
|Telenor ASA
|14,57
|-1,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.