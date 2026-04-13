Erste Schätzungen: Telenor ASA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Telenor ASA öffnet voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,92 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Telenor ASA einen Gewinn von 1,60 NOK je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 18,37 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Minus von 6,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,71 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,34 NOK, gegenüber 5,14 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 76,71 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 76,55 Milliarden NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at