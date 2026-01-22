Erste Schätzungen: Telenor ASA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Telenor ASA wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,09 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Telenor ASA 1,27 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Minus von 1,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 20,26 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 20,50 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,32 NOK im Vergleich zu 13,32 NOK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 80,15 Milliarden NOK, gegenüber 79,93 Milliarden NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

