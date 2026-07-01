Erste Schätzungen: Telenor ASA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Telenor ASA wird voraussichtlich am 16.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,10 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Telenor ASA noch ein Gewinn pro Aktie von 2,72 NOK in den Büchern gestanden.

Telenor ASA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,30 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,32 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,80 NOK im Vergleich zu 5,14 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 74,39 Milliarden NOK, gegenüber 76,55 Milliarden NOK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at