Erste Schätzungen: Teleste gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Teleste präsentiert voraussichtlich am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,070 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Teleste einen Gewinn von 0,020 EUR je Aktie eingefahren.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 35,9 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Teleste für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 36,0 Millionen EUR aus.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,355 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,150 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 146,0 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 138,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at