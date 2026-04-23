Erste Schätzungen: Teleste öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Teleste stellt voraussichtlich am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,047 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 6,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 34,4 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,2 Millionen EUR umgesetzt.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,315 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,150 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 150,2 Millionen EUR, gegenüber 138,6 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at