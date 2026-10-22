Erste Schätzungen: Teleste stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Teleste präsentiert voraussichtlich am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,095 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Teleste 0,070 EUR je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 34,5 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Teleste für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 35,8 Millionen EUR aus.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,345 EUR, gegenüber 0,150 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 142,6 Millionen EUR im Vergleich zu 138,6 Millionen EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at