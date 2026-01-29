Erste Schätzungen: Teleste veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Teleste wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,023 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,270 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 39,3 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 36,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,149 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,320 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 141,8 Millionen EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 132,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at