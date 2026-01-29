Teleste Corpshs Aktie
WKN: 919696 / ISIN: FI0009007728
|
29.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Teleste veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Teleste wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,023 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,270 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 39,3 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 36,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,149 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,320 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 141,8 Millionen EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 132,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Teleste Corpshs
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Teleste veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Teleste zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Teleste legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Teleste zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: Teleste gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Teleste Corpshs
Aktien in diesem Artikel
|Teleste Corpshs
|3,76
|-1,57%