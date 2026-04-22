Erste Schätzungen: Teletech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Teletech lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,240 USD. Dies würde einem Zuwachs von 700 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Teletech 0,030 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Teletech in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 493,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 534,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,21 USD im Vergleich zu -3,990 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,03 Milliarden USD, gegenüber 2,14 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at