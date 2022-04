Erste Schätzungen: Telia (ex TeliaSonera) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Telia (ex TeliaSonera) öffnet voraussichtlich am 27.04.2022 die Bücher zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,330 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Telia (ex TeliaSonera) ein EPS von 0,240 SEK je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Telia (ex TeliaSonera) nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 21,48 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,81 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,66 SEK je Aktie, gegenüber 1,25 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 23 Analysten durchschnittlich auf 88,82 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 88,34 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at