Erste Schätzungen: Telia präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Telia gibt voraussichtlich am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,370 SEK gegenüber -0,130 SEK im Vorjahresquartal.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 21,28 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,72 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 SEK im Vergleich zu 1,80 SEK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 80,97 Milliarden SEK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 89,13 Milliarden SEK.

