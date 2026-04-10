Erste Schätzungen: Telia präsentiert Quartalsergebnisse

Telia öffnet voraussichtlich am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,517 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 297,69 Prozent erhöht. Damals waren 0,130 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,06 Prozent auf 20,02 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,04 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,22 SEK je Aktie, gegenüber 0,900 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 81,73 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 80,98 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at