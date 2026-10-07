Telia Aktie
WKN: 938475 / ISIN: SE0000667925
|
07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Telia stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Telia wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,667 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 11,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,600 SEK erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll Telia 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 20,67 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Telia 19,86 Milliarden SEK umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,30 SEK im Vergleich zu 0,900 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 83,50 Milliarden SEK, gegenüber 80,98 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Telia
|
06:21
|Erste Schätzungen: Telia stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: Telia präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: Telia zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.04.26
|Ausblick: Telia präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.04.26
|Erste Schätzungen: Telia präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Telia
Aktien in diesem Artikel
|Telia
|3,96
|2,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.