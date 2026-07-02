Erste Schätzungen: Telia zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Telia wird voraussichtlich am 17.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,570 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Telia 0,500 SEK je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Telia nach den Prognosen von 12 Analysten 20,55 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,79 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,25 SEK im Vergleich zu 0,900 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 83,18 Milliarden SEK, gegenüber 80,98 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at