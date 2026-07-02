Erste Schätzungen: TeliaSonera Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TeliaSonera Un stellt voraussichtlich am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,121 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TeliaSonera Un 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,19 Milliarden USD – ein Plus von 7,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeliaSonera Un 2,05 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,483 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,180 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,88 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,26 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at