TeliaSonera AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs Aktie
WKN DE: A1JU8V / ISIN: US87960M2052
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: TeliaSonera Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
TeliaSonera Un wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,136 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,130 USD erwirtschaftet worden.
11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,09 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,11 Milliarden USD aus.
Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,471 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,180 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 8,51 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 8,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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