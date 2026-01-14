Erste Schätzungen: TeliaSonera Un stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TeliaSonera Un äußert sich voraussichtlich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,079 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TeliaSonera Un in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,77 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,28 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,417 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,340 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 8,69 Milliarden USD, gegenüber 8,43 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at