Erste Schätzungen: TeliaSonera Un vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TeliaSonera Un präsentiert voraussichtlich am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,112 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte TeliaSonera Un 0,020 USD je Aktie eingenommen.

TeliaSonera Un soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,17 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,491 USD, gegenüber 0,180 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 8,95 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,26 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at