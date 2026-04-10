TeliaSonera AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs Aktie
WKN DE: A1JU8V / ISIN: US87960M2052
|
10.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TeliaSonera Un vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
TeliaSonera Un präsentiert voraussichtlich am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,112 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte TeliaSonera Un 0,020 USD je Aktie eingenommen.
TeliaSonera Un soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,17 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,491 USD, gegenüber 0,180 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 8,95 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,26 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TeliaSonera AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: TeliaSonera Un vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.01.26
|Ausblick: TeliaSonera Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: TeliaSonera Un stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: TeliaSonera Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu TeliaSonera AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIsrael will mit Libanon verhandeln: ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich zeigen. Der deutsche Leitindex wird fester erwartet. Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne.