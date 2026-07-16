Erste Schätzungen: Telus legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Telus präsentiert voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,200 CAD gegenüber 0,000 CAD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Telus nach den Prognosen von 10 Analysten 5,04 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,03 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,906 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,730 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 20,65 Milliarden CAD, gegenüber 20,35 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at