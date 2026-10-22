Telus CorpShs Aktie

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WKN: 918447 / ISIN: CA87971M1032

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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Telus stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Telus äußert sich voraussichtlich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,167 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 47,81 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,320 CAD je Aktie erzielt worden waren.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,11 Prozent auf 4,96 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,07 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,702 CAD im Vergleich zu 0,730 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 20,09 Milliarden CAD, gegenüber 20,35 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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