TelyRx Holdings Aktie
WKN DE: A425EY / ISIN: CA87974Y1043
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26.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TelyRx vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
TelyRx wird voraussichtlich am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,040 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,090 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 22,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,220 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,900 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 108,9 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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