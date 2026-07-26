TelyRx Holdings Aktie

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WKN DE: A425EY / ISIN: CA87974Y1043

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26.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TelyRx vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TelyRx wird voraussichtlich am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,040 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,090 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 22,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,220 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,900 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 108,9 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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