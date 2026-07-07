Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Experten-Prognosen
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07.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Temenos gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Temenos veröffentlicht voraussichtlich am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,24 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,93 CHF erwirtschaftet worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 297,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 236,1 Millionen CHF im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,44 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,37 CHF einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 1,17 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 905,9 Millionen CHF erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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